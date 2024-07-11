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الخميس، 11-07-2024 05:38 م

مستشفى" السلط الجديد" يجري عملية نوعية لتصحيح العمود الفقري

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الوكيل الإخباري - أجريت في مستشفى الحسين "السلط الجديد"، عملية تصحيح العمود الفقري من خلال المنظار وبتقنية مبتكرة وحديثة تحافظ على حركة ومرونة العمود الفقري، تعد نقلة نوعية في عمليات العمود الفقري على مستوى العالم.

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وأجريت العملية لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما تعاني من إعوجاج العمود الفقري (الجنف المبكر) .


وأجرى العملية فريق طبي، مكون من استشاري جراحة العمود الفقري والجنف الدكتور أسامة الدهامشة، واستشاري جراحة الصدر الدكتور شادي الحموري، واستشاري جراحة العمود الفقري الدكتور سمير السقا، بالتعاون مع رئيس قسم العظام الدكتور محمد السراحنة، ورئيس قسم التخدير الدكتور ثلجي الربضي.


وبين مدير المستشفى الدكتور رامي أبو رمان، أن المريضة بحالة صحية جيدة، لافتا إلى أن هذه العملية تعد الأولى على مستوى المملكة والدول المجاورة، وهي أحدث العمليات الجراحية لتصحيح العمود الفقري.


وأكد أن هذا الإنجاز هو نتيجة عمل جماعي مؤسسي من قبل وزارة الصحة التي تواكب التطورات العالمية، مشيرا الى أنه سيتم تطوير إجراءات عمليات العمود الفقري لتقديم أفضل الخدمات.

 




 

 


 

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