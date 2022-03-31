مستشفى السلط يجري أول عملية قلب مفتوح مبرمجة

الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفى الحسين (السلط الجديد)، الدكتور رامي أبو رمان، إنه تم إجراء أول عملية قلب مفتوح مبرمجة في المستشفى وتكللت بالنجاح.

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وأكد أبو رمان، اليوم الخميس، أن افتتاح قسم العناية المركزة للقلب الأسبوع الماضي وتأمين جميع المعدات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات ووجود الكادر المدرب والمؤهل ساهم بشكل كبير في تمكين المستشفى من إجراء العملية يوم الأحد الماضي وخروج المريض من المستشفى اليوم.



وأشار إلى أنه سيتم إجراء عمليات القلب المفتوح في المستشفى بشكل منتظم وذلك لخدمة أهل محافظة البلقاء وإقليم الوسط.