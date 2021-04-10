السبت 10-04-2021
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السبت، 10-04-2021 05:08 م

مستشفى الكرك: نسبة إشغال أسرة العزل 52 بالمئة

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الوكيل الاخباري - بلغت نسبة إشغال الأسِرَّة في أقسام العزل بمستشفى الكرك الحكومي 52 بالمئة.
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وقال مدير المستشفى الدكتور معاذ المعايطة إن هذه النسبة تؤشر على استقرار الوضع الوبائي في محافظة الكرك، بعد أن بلغت نسبة الإشغال الأسبوع الماضي 73 بالمئة. وأضاف المعايطة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المستشفى يواصل استقبال الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا، وسط اهتمام ومتابعة طيبة من قبل الكوادر الطبية والتمريضية العاملة، مشيرا إلى وجود حالة مصابة بفيروس كورونا في المستشفى الميداني.

 




 

 


 

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