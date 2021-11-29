مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات

الوكيل الاخباري - كشف مدير مستشفى الملكة علياء العسكري العميد الطبيب أحمد الخوالدة، عن عودة استقبال المستشفى لمصابي كورونا، وإيقاف استقبال المراجعات في العيادات جميعها باستثناء مرضى العظام والنسائية والتوليد.

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وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن عيادات العظام تقع في مبنى منفصل عن المستشفى، وعليه لن يتم دخول أي مريض إلى داخل المستشفى من غير مرضى كورونا.



وأضاف أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أصدرت توجيهاتها بعودة مستشفى الملكة علياء العسكري باستقبال مرضى كورونا كما كان سابقاً، وذلك مع بداية تزايد وارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، مشيرا إلى أن المستشفى منذ قرابة العامين مع بداية ظهور هذا الوباء استطاع التعامل بنجاح مع الوباء واستقبل الموجتين الأولى والثانية.



وأوضح الخوالدة أنه منذ أسبوع تقريباً بدأت المستشفى التجهيز لاستقبال مرضى كورونا، وحالياً يوجد 333 سريراً جاهزاً لاستقبال المرضى و 23 سريراً في العناية الحثيثة الرئيسة، و 10 أسرة في العناية الحثيثة أخرى، و34 أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة مدعمة لأوكسجين، بالإضافة إلى طواقم كاملة مُكملة من استشاري عناية حثيثة وصدرية وبطانية ومن جميع التخصصات، و8 غرف عمليات في قسم العمليات، وغرفتين عمليات في النسائية والتوليد، مؤكداً أنها جاهزة للعمل بطاقتها جميعها إذا دعت الحاجة.



وقال: هناك خطط بديلة إن احتجنا إلى زيادة عدد الأسرة، كما وأن الأدوية جميعها موجودة في الخدمات الطبية الملكية.



وبين أن هذا الوباء يشهد المزيد من التحورات، وعليه فإنه من الضرورة الإقبال على أخذ المطاعيم، والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة لخفض نسبة الإيجابية في الفحوصات، مشيرا إلى أن هذا الوباء يحتاج إلى تعاون الجميع.