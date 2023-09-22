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الجمعة، 22-09-2023 12:37 ص

مستشفى الملك المؤسس يدمج منصة بلادور الإلكترونية مع أنظمته المحوسبة

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الوكيل الاخباري- قال مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور خلدون بشايرة، إن إدارة المستشفى أقامت شراكة مع منصة بلادور الإلكترونية المتخصصة بتحسين تجربة المرضى وتيسير الإجراءات الإدارية في المجال الصحي وتعزيز التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمراجعين.

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وبحسب الدكتور بشايرة، فإن هذه الشراكة تهدف إلى توفير تجربة صحية متميزة للمرضى والعاملين في المجال الصحي، حيث سيتمكن المرضى من الوصول إلى خدماتهم الطبية بسهولة ويسر عبر منصة بلادور الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية تحسين تجربة المرضى وتيسير العمليات الإدارية بتقديم الرعاية الصحية وتقديم الأفضل للمرضى.


من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للقسم التجاري لشركة بلادور حسام القاضي، إن هذه الشراكة تعكس رؤية الشركة في تسهيل وتحسين تجارب الأفراد في مجال الرعاية الصحية، مؤكداً حرص المنصة على المساهمة بتحقيق هذه الأهداف وتقديم حلاً مبتكرًا للقطاع الصحي.
وأكد تطلع الطرفين إلى أن تكون هذه الشراكة البداية لسلسلة من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تحسين تجربة المرضى وتقديم الحلول الصحية الرائدة في السوق، وتعزيز الجودة.

 




 

 


 

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