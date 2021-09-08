مستشفى الملك المؤسس يعاني من مشكلة عدم تسديد المطالبات المالية

الوكيل الإخباري - يواجه مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، أزمة مالية، بسبب عدم تسديد المطالبات المالية المحولين من التأمين الصحي أو الإعفاءات الطبية عن طريق النفقات، وفق مدير المستشفى محمد الغزو.

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وقال الغزو، لـ"المملكة" إن الازمة المالية ليست جديدة، لكن أزمة كورونا فاقمتها.



وأشار إلى أن معظم مرضى المستشفى محولين من التأمين الصحي أو الإعفاءات الطبية عن طريق النفقات أو الديوان الملكي وعادة يتم تسديد هذه المبالغ عن طريق التامين الصحي.



وأردف، "شهريا نحصل على 60% من هذه المطالبات ويتبقى 40% يتم تسديدها بعد تدقيق الفواتير، وملفات المرضى تراكمت، بحيث أصبحت المديونية حملاً على كاهل المستشفى لأن المستشفى عليه التزامات أخرى"، وفق مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

وأضاف أن المستشفى خاطب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة، على أن يتم تسديد مديونية المستشفى على التأمين الصحي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء استجاب لهذه المطالبة وتم تشكيل لجنة وزارية، وتم الاجتماع مع مدير مستشفى الجامعة الأردنية والملك المؤسس.

وتوقع أن تحل المشكلة خلال شهرين.



وذكر الغزو أن المستشفى هو المستشفى التحويلي الوحيد في منطقة الشمال، لافتا النظر إلى أنه يخدم 4 محافظات، بنحو 2 مليون نسمة.



وبين أن المستشفى يسعى إلى إدخال التكنولوجيا في كل المجالات التشخيصية أو العلاجية للمرضى.