مستشفى النديم يجري أول عملية منظار للركبة

الوكيل الإخباري - أجرى مستشفى النديم الحكومي في قصبة مأدبا اليوم الأحد عملية جراحية لمريضة تعاني من تمزق غضروفي.

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وقال مدير المستشفى الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن هذه أول عملية تنظير للركبة تجرى في المستشفى لمريضة كانت تشكو من تمزق بالغضروف.



وأوضح أن الفريق الطبي برئاسة اختصاص جراحة العظام في وزارة الصحة الدكتور إياد بن طريف، ومشاركة أطباء قسم العظام في مستشفى النديم الحكومي وبدعم فني من إدارة مستشفيات البشير، أجرى خياطة للغضروف بواسطة المنظار.

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