الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

صلح عمان تمنح متهمي قضية السلط 14 يوما لتقديم بيناتهم الدفاعية

الأمانة لـ الوكيل: انقطاع الكهرباء عن محلات تجارية بجبل الحسين بسبب تجاوزات

الملك يزور بوليفارد العبدلي - فيديو

شاهد.. الاميرة غيداء تستقبل الفنانة ماجدة الرومي في مركز الحسين للسرطان

مستشفى النديم يجري أول عملية منظار للركبة

إجراءات جديدة على حملة المبالغ الكبيرة من المسافرين

تحذير أمني للاردنيين

وزير الصحة يضع لمساته الأخيرة لتحسين كفاءة القطاع الصحي

حبس مساعد أمين عام سابق عامين كاملين بسبب التزوير

عواد لـ الوكيل: قد يطرأ تغيير على أسعار المأكولات الشعبية

الأحد، 26-09-2021 02:32 م

مستشفى النديم يجري أول عملية منظار للركبة

مستشفى النديم


الوكيل الإخباري - أجرى مستشفى النديم الحكومي في قصبة مأدبا اليوم الأحد عملية جراحية لمريضة تعاني من تمزق غضروفي.

اضافة اعلان


وقال مدير المستشفى الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن هذه أول عملية تنظير للركبة تجرى في المستشفى لمريضة كانت تشكو من تمزق بالغضروف.


وأوضح أن الفريق الطبي برئاسة اختصاص جراحة العظام في وزارة الصحة الدكتور إياد بن طريف، ومشاركة أطباء قسم العظام في مستشفى النديم الحكومي وبدعم فني من إدارة مستشفيات البشير، أجرى خياطة للغضروف بواسطة المنظار.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202119122011936905218

الأمانة لـ الوكيل: انقطاع الكهرباء عن محلات تجارية بجبل الحسين بسبب تجاوزات

1

الملك يزور بوليفارد العبدلي - فيديو

main_image61504c97567b0

شاهد.. الاميرة غيداء تستقبل الفنانة ماجدة الرومي في مركز الحسين للسرطان

9202118184730948506328

إجراءات جديدة على حملة المبالغ الكبيرة من المسافرين

9202124132324164353805

تحذير أمني للاردنيين

420212210572132317685

وزير الصحة يضع لمساته الأخيرة لتحسين كفاءة القطاع الصحي

أخبار متعلقة
resize

بلدية مأدبا تنفذ حملة تطوعية تحت شعار بسواعدنا

وزارة الصحة

تحقيق بوفاة رضيع في مستشفى الملك المؤسس

9

إطالة فترة مكوث السائح مطلب أساسي في مادبا

وزارة الصحة

الصحة تعلن عن اسماء مراكز فحص كورونا الجمعة

920211121253317809354

وزير الاعلام يكشف عن قرارات واجراءات حكومية

jn09-720x470

مستشفى رحمة لـ الوكيل: التحقيق مستمر في حادثة الطفلة غنى