الجمعة 19-11-2021
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الجمعة، 19-11-2021 08:43 م

مستشفى النديم يطلق حملة لإجراء عمليات للشفة الأرنبية للأطفال

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الوكيل الاخباري - أطلق مستشفى النديم الحكومي في محافظة مأدبا اليوم الجمعة حملة نفذتها طواقم طبية من خارج الأردن لإجراء عمليات نوعية للشفة الأرنبية للأطفال ممن تبلغ اعمارهم ثلاثة أشهر فما فوق والتي جاءت بالتعاون مع جمعية عملية الابتسامة.

واطلعت امين عام وزارة الصحة للشؤون الادارية والفنية الدكتورة الهام خريسات على الاجراءات التي ينظمها المستشفى بإجراء عمليات جراحية تجميلية في مستشفى النديم لعدد من الأطفال ممن يعانون من تشوهات الشفة الأرنبية وتشوه سقف الحلق والحروق وغيره، بحضور فريق طبي من خارج الاردن.

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