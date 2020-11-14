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السبت، 14-11-2020 07:24 م

مستشفى جرش يتوقف عن استقبال المراجعين في العيادات الخارجية

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الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم اليوم السبت، إنه تقرر التوفق عن استقبال المراجعين للعيادات الخارجية اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى إشعار أخر، مع استمرار استقبال الحالات الطارئة والعمل في عيادة الأمراض المزمنة.
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وأوضح العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القرار جاء بعد تزايد الاصابات بفيروس كورونا بشكل عام في المحافظة، وكذلك ارتفاع الاصابات بين الكوادر العاملة في المستشفى.

وأكد حرص الإدارة على استمرار قدرة المستشفى على تقديم الخدمات الطبية في مختلف أقسام المستشفى الحيوية ، وأقسام الاسعاف والطوارئ والعناية المركزة وقسم العزل الخاص بمرضى كورونا .

 




 

 


 

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