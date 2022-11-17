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الخميس، 17-11-2022 10:54 م

مستشفيات البشير : افتتاح المؤتمر الطبي الأول لمستشفى النسائية والاطفال

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الوكيل الاخباري - بدأت اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الطبي الأول لمستشفى النسائية والأطفال – مستشفيات البشير بمشاركة دولية وعربية.

وقال مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات خلال رعايته حفل الافتتاح، مندوبًا عن وزير الصحة، إن المؤتمر يطمح ليكون منارة علم، من خلال التشاركية ولقاء الكفاءات من مختلف الدول لتبادل الخبرات والمعرفة، بهدف الارتقاء بخدماتنا الطبية بما ينعكس على نوعية الخدمة المقدمة للمرضى.

وأضاف، أنه تم دعوة نخبة من الأطباء المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة على المستويين العالمي والمحلي بهدف تحقيق غايات المؤتمر الرامية إلى تعزيز النهضة العلمية في المجال الطبي، ورفع مستوى الكوادر البشرية الطبية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يوفر المساحة أمام الجميع لتبادل المعرفة والخبرة في مجال طب الأطفال والنسائية.

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