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الأحد، 25-04-2021 12:20 م

مستشفيات خاصة مستعدة لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع القادم مجانا

لقاح


الوكيل الإخباري - خاص- قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري إن المستشفيات الخاصة ستبدأ بإعطاء اللقاح المضاد لكورونا لكافة المواطنين المسجلين على منصة الصحة بداية الأسبوع القادم وبشكل مجاني .

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وأضاف الحموري لـ " الوكيل الإخباري " الأحد، أن 26 مستشفى خاص مجهز لإعطاء المطاعيم ضمن كادر طبي مدرب ،مشيراً أن المستشفيات ستبدأ بإعطاء المطاعيم فور توفير اللقاحات من وزارة الصحة.  


وأكد الحموري أن هذه العملية تهدف لتسريع وتيرة التطعيم في المملكة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا.

 

 


 




 

 


 

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