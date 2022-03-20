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الأحد، 20-03-2022 11:26 ص

مستقلة الانتخاب: إعادة الانتخابات في حال وفاة الفائز في بلدية ما

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الوكيل الإخباري - أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنه في حال وفاة مرشح فائز برئاسة بلدية ما فإن الانتخابات تعاد مرة أخرى.

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وقالت الهيئة ردا على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنه في حال توفي المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فإن الهيئة تجري انتخابات تكميلية وبنفس الإجراءات من حيث استقبال طلبات الترشح والطعون فيها والدعاية الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع الذي يحدد لاحقا.


وأضافت أن الشخص الفائز هو المرشح الحي الذي حصل على الأصوات في الانتخابات ولا يفوز الشخص الذي يأتي بعده بعدد الأصوات في هذه الحالة.
وأشارت إلى أنه في حال توفي المرشح قبل موعد الاقتراع فإن الانتخابات تجرى بعدد المرشحين المتنافسين على مقعد الرئاسة.


يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد 22 من الشهر الجاري موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات ومجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان والذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل.


 




 

 


 

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