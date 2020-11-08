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مستقلة الانتخاب تدعو المترشحين لتزويد لجان الانتخاب بأرقام وسائط نقل مندوبيهم

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الأحد، 08-11-2020 08:16 م

مستقلة الانتخاب تدعو المترشحين لتزويد لجان الانتخاب بأرقام وسائط نقل مندوبيهم

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الوكيل الاخباري - دعا الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني كافة المترشحين الراغبين باستخدام وسائط نقل لإرسال مندوبي الصناديق الخاصة بهم بعد انتهاء عمليات الفرز ونشر المحاضر، الى تزويد لجان الانتخاب بأرقام الحافلات التي ستقلهم.
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ويأتي ذلك في حال تزامن انتقال المندوبين مع بدء ساعات الحظر خصوصا للدوائر الانتخابية البعيدة والتي تحتاج الى وقت أطول في النقل.

وأشار المومني الى ان هذا الاجراء يهدف الى التسهيل على المترشحين ومندوبيهم خصوصا مع بدء ساعات الحظر وبما يضمن عودتهم الى منازلهم.

 




 

 


 

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