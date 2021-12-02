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الخميس، 02-12-2021 12:06 م

"مستقلة الانتخاب" تُعلن آخر موعد لتقديم الاستقالة لغايات الترشح

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن آخر موعد لتقديم الاستقالة للترشح لانتخابات مجالس المحافظات أو رئاسة المجلس البلدي أو عضويته هي ٩ / ١٢ /٢٠٢١.

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كما قالت الهيئة إن آخر موعد لتقديم الاستقالة للترشح لعضوية مجلس أمانة عمان هي ٨ / ١ / ٢٠٢٢.

 

وأضافت أن آخر موعد للترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان سيكون أيام ( الاثنين والثلاثاء والاربعاء ) الموافق (9،8،7)/شباط / 2022.


ودعت الهيئة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو رئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية التقدم باستقالته قبل ( 60 ) يوما من موعد الترشح، اي قبل يوم  (9/12/2021 )، كما أنه على محامي البلدية الراغب في الترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.


أما راغب الترشح لعضوية مجلس أمانة عمان ووفق قانونها؛ فعليه تقديم استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشح اي يوم ( 8/1/2022 ) ان كان عضوا في مجلس الأمة أو موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية واي متعاقد مع الأمانة الراغب في الترشح، كما أنه على أي متعاقد مع الامانة الراغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.

 




 

 


 

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