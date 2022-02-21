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الإثنين، 21-02-2022 05:16 م

مستقلة الانتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في جرش

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الوكيل الاخباري - نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الاثنين، لقاءً حواريا مع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة جرش ضمن استعدادات الهيئة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، والمقرر إجراؤها في 22 آذار المقبل.

وأكدت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة، حرص الهيئة على توعية المواطنين وتثقيفهم بكل ما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان وتمكينهم من فهم قانون الانتخاب وإجراءات الانتخاب من خلال ورش وندوات حوارية وبروشورات توعوية والموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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