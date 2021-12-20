الإثنين 20-12-2021
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الإثنين، 20-12-2021 12:44 م

مستو للوكيل : لا تعليق ولا تأخير على الرحلات الجوية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران الكابتن هيثم مستو إن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من المطار تسير كالمعتاد دون اي تأخير. 

وبين مستو، لـ " الوكيل الإخباري" أن التشغيل بالمطار يسير كما هو معتاد، نافياً أن يكون هناك اي تعليق للرحلات بسبب الأحوال الجوية. 

وتشهد اغلب محافظات الأردن منذ صباح اليوم الاثنين، منخفضاً جوياً يتخلله هطول أمطار و هبات رياح قوية وتساقطاً للبرد والثلوج. 

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