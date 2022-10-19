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الأربعاء، 19-10-2022 05:35 م

مسرحية توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

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الوكيل الاخباري - استضاف مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، عرضاً مسرحيّاً توعويّاً حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قدمته فرقة العم غافل المسرحية.

وجاء العرض استكمالاً لفعاليات توعوية ينظمها المستشفى منذ بداية تشرين الأول، شهر التوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع قسم العمل الاجتماعي في الجامعة الأردنية، والبرنامج الوطني لسرطان الثدي، وطلاب متطوعين من جامعتي الأردنية والبلقاء التطبيقيّة.

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