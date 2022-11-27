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الأحد، 27-11-2022 09:26 م

مسرحية توعوية حول مخاطر المخدرات بجرش

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الوكيل الاخباري - تفاعل أبناء محافظة جرش مع مشاهد العرض المسرحي التوعوي حول مخاطر المخدرات بعنوان "سُم المخدرات وضحايا المجتمع "الذي جسده الفريق المسرحي التابع لمديرية الاعلام والشرطة المجتمعية على خشبة مسرح لجنة خدمات مخيم سوف خلال استضافته من قبل الشرطة المجتمعية في جرش.

وتهدف المسرحية التي رعاها محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور وبحضور مدير شرطة جرش العقيد خليل الوريكات، ورئيس بلدية جرش احمد العتوم، وعدد كبير من أبناء المجتمع المحلي وطلبة المدارس، الى تعريفهم بأساليب الاستدراج الرائجة للشباب للوقوع في هذه الآفة، والآثار السلبية التي تقود المتعاطين في النهاية الى الضياع والدمار .

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