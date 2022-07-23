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السبت، 23-07-2022 10:11 ص

مسرح الرحالة يختتم دورته الأولى بتوزيع الجوائز على الفائزين

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الوكيل الإخباري- اختتمت مساء أمس الجمعة في جاليري رأس العين بعمان، فعاليات الدورة الأولى من "مهرجان مسرح الرحالة للفضاءات المفتوحة" التي نظمتها فرقة "مسرح الرحالة" لأربعة أيام في الحدائق العامة والساحات، بمشاركة ثماني مسرحيات عربية، بالإعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان.

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وفاز العرض العراقي "ميّت مات" للمخرج علي الزيدي بـ "جائزة أفضل عرض متكامل"، والعرض المصري "بيت الطيب" للكاتب علي أبو سالم بـ "جائزة أفضل نص مسرحي"، والمخرج المغربي طارق بورحيم بـ "جائزة أفضل مخرج" عن مسرحية "الليلة"، والفنان العراقي مخلد جاسم بـ "جائزة أفضل ممثل" عن مسرحية "ميّت مات"، والفنانة الأردنية نور أبو سماقة بـ "جائزة أفضل ممثلة" عن مسرحية "قطار الباقورة".


ومندوبا عن وزيرة الثقافة، سلم أمين عام الوزارة هزاع البراري الفائزين جوائزهم، مثنياً على فكرة خروج المسرح من مكانه المغلق إلى فضاءات مفتوحة بهدف إعادة حلقة الوصل بين المسرح والجمهور.


بدورها بينت المخرجة نجوى قندقجي رئيسة لجنة التحكيم، المعايير التي خضعت لها العروض المتنافسة على جوائز المهرجان، وقالت إن اللجنة راعت اهتمام المسرحيات بعروض الفضاء المفتوح وقدرتها على جذب وتشويق الجمهور طيلة مدة العرض.


وضمت لجنة تحكيم المهرجان في عضويتها، المخرج والناقد السوري الدكتور عجاج سليم والناقد اللبناني عبيدو باشا والفنان الفلسطيني كامل الباشا والمخرجين العراقيين كاظم نصار وكريم رشيد.


وأشار مدير المهرجان المخرج حكيم حرب إلى نجاح تجربة العروض المسرحية في الفضاءات المفتوحة، مؤكداً "قدرة المسرح على محاورة الجمهور في أي مكان بشرط توفر عنصر الإمتاع وهو ما تحقق".


وقال "نسعى من الآن للبناء على ما تحقق من تفاعل تحضيراً لدورة المهرجان المقبلة، وتوسيع أماكن عروضها بمشاركات مسرحية أكبر كماً ونوعاً، وقصدنا أن يكون للمهرجان جوائز تحفز المبدعين على استخراج طاقاتهم وأفكارهم واستكشاف حلول إخراجية ووسائل تعبير يمكن إضافتها إلى أعمالهم".

 




 

 


 

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