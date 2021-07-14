مسودة تعليمات برخص المهن في المناطق السكنية بعمان

الوكيل الإخباري - أقرت لجنة أمانة عمان الكبرى، في جلستها التي عقدت ، اليوم الاربعاء ، برئاسة الدكتور يوسف الشواربة ، مسودة التعليمات الخاصة برخص المهن في المناطق السكنية ضمن حدود الامانة ، وسيتم تطبيقها بعد صدورها في الجريدة الرسمية ٠



ووفقاً للتعليمات، بحسب بيان وصل "الوكيل الإخباري" ، أنه تم زيادة عدد المهن المسموحة بالسكن من ١٣ حالياً لتصبح ١٧ مهنة حيث تم اضافة مهن أدوات ومواد التنظيف والورق الصحي ، إنتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة ، أعمال التمديدات والتركيبات الصحية ، أعمال التمديدات والتركيبات الكهربائية ، علماً انه سيتم وضع الشروط الناظمة لضمان توزيعها العادل بما يخدم الأحياء ٠



كما وافقت اللجنة على مسودة تعليمات إنشاء وترخيص الإعلانات ضمن حدود امانة عمان ، وسيتم تطبيقها بعد صدورها بالجريدة الرسمية ، وبموجب التعليمات سيسمح باللافتات الإعلانية الإلكترونية ضمن شروط ومقاييس ومعايير٠



وبحسب التعليمات سيتم السماح بزيادة ارتفاع اللافتات التعريفية على أبواب المحلات من نصف متر الى متر ، كما ستعالج التعليمات الجديدة، التشوه الناجم عن اللافتات الإعلانية على الحجر ٠

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كما وافقت اللجنة على توقيع إتفاقية مع بلدية أم الرصاص الجديدة لتحصيل مخالفات السير ، وصادقت على قرارات لجنة الاستثمار المدرجة على جدول الاعمال.