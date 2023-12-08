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الجمعة، 08-12-2023 01:34 م

مسيرات في عدة محافظات نصرة لأهالي غزة

ذ


الوكيل الاخباري - أردنيون ينظمون مسيرات اليوم الجمعة في مختلف مناطق المملكة وفي وسط البلد، بوقفات تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ 63يوماً.

ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني وهتفوا نصرة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وطالب المشاركون في الوقفات، المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية بالقيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الوحشي على غزة ومحيطها والمدن الفلسطينية كافة.

وهتفوا بضرورة إيصال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة المحاصر ودعموا المقاومين في قطاع غزة في ظل اشتباكات مباشرة من مسافة صفر مع جنود الاحتلال .

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كما انطلقت مسيرة في محافظة معان مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.


وبدأت بعد صلاة الظهر وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.


وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، مطالبين بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.


 




 

 


 

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