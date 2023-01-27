مسيرة لنصرة الأقصى وفلسطين في وسط البلد

الوكيل الاخباري - انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد الحسيني الكبير في وسط البلد مسيرة نظمتها الحركة الإسلامية لنصرة الأقصى وفلسطين.



وتأتي المسيرة بهدف رفض الانتهاكات الإسرائيلية وما يرتكب بحق الفلسطينيين من مجازر.

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وأكد المشاركون في المسيرة بأن فلسطين والمسجد الأقصى يواجهان خطراً كبيراً من قوات الاحتلال الإسرائيلي، داعين العالمين العربي والإسلامي بالوقوف في صف واحد ضد الانتهاكات الإسرائيلية.



واستشهد، الخميس، 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، 9 منهم في جنين، والآخر في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة.



وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين.

