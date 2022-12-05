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الإثنين، 05-12-2022 11:22 م

مشاركة أردنية واسعة في معرض فوود أفريكا بمصر

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الوكيل الاخباري - شهدت الدورة السابعة لمعرض فوود افريكا، الذي انطلق اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة، مشاركة أردنية واسعة وفاعلة في مجال الصناعات الغذائية.

وشاركت 14 شركة أردنية متخصصة في مجالات الصناعات الغذائية في فعاليات المعرض، الذي افتتحه اليوم وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وفعالياتٍ دبلوماسية وتجارية عربية وأفريقية عديدة.

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