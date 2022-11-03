مشاركة المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" في سوفكس 2022 - صور وفيديو

الوكيل الإخباري- شارك المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) والشركات التابعة له في جناح كبير ومميز في معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2022"، حيث يقوم المركز بعرض مجموعة من الأنظمة الدفاعية والأمنية المتطورة، بهدف التسويق وعرض القدرات والإمكانيات المتوفرة بالمركز والشركات التابعة له والتي يستطيع من خلالها تطوير منظومات وحلول دفاعية وأمنية تتوافق مع احتياجات العملاء.

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وتظهر مشاركة المركز تطوراً كبيراً وملحوظا في مجال التصنيع للأنظمة الدفاعية والأمنية وتصميم وتطوير منتجات جديدة خاصة ترتكز على قاعدة من التقنيات الحديثة و القدرات العالية وذلك بسواعد وخبرات أردنية، حيث برز التطور على المعروضات والتي كشف المركز النقاب عنها خلال المعرض للمرة الاولى والتي تتناسب مع المهمات العملياتية للقوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية و ذلك لمواجهة التحديات والتهديدات الطارئة الحالية بقصد تحييدها و التعامل معها باستخدام احدث التقنيات و بما يتناسب مع مفهوم الحرب الهجينة.



وقد صرح الناطق الإعلامي باسم المركز الأردني للتصميم والتطوير رئيس دائرة المبيعات وإستراتيجية الأعمال المهندس راتب ابو الراغب إن مشاركة المركز والشركات التابعة في معرض سوفكس تعد فرصة تسويقية يجتمـع فيهـا المصنعون فـي مجال الصناعـات الدفاعية والأمنية مـن مختلـف دول العالـم علاوة على كون المعـرض يشكـل عامـل جـذب لكبار القادة وصناع القرار والمسؤولين العسكريين و الامنيين من معظم دول العالم للإطلاع على كافة الحلول الدفاعية والأمنية المعروضة و خصوصا الحلول و المنظومات الدفاعية والأمنية التي يتم تطويرها بالمركز.



واشتملت معروضات جودبي على مجموعة من الأنظمة الدفاعية في مجال الآليات والأنظمة الأرضية التي تتناسب مع مهمات ومتطلبات العمليات الخاصة وقوات رد الفعل السريع وقوات مكافحة الإرهاب حيث تمتاز هذه المعروضات بالسرعة والمرونة والحماية ولها قدرة عالية على المناورة اضافه الى انها مسلحة تسليح يتناسب و التهديدات الموجودة، حيث أعلن المركز عن إطلاق 3 آليات جديدة وهي الية الهجرس والتي تتميز بأنها آلية تكتيكية مصفحة من المستوى السادس حسب المواصفة الأوروبية و ذات قدرة عالية على الحركة والمناورة في المناطق المفتوحة والمبنية لحجمها الصغير وخفة وزنها، حيث تم تزويدها بمنصة تحكم برشاش يتم التحكم بها من داخل الآلية مما يجعلها خيار موثوق لحماية المواكب ومناسبة لإستخدام القوات الخاصة وأجهزة الأمن الداخلي ومكافحة الأرهاب في مهماتهم، وعلى ركن آخر من معروضات جودبي يمكن مشاهدة آلية البرق والتي تم تصميمها وتطويرها لتلائم وتناسب واجبات قوات رد الفعل السريع حرس الحدود ومهام الإستطلاع ومراقبة الغابات والمهام المتعلقة بالعمليات الخاصة، وتتميز بأنها آلية تكتيكية مصفحة خفيفة ومسلحة و لها قدرة عالية على المناورة في التضاريس الوعرة، وتتميز آلية البرق بأنها محمية بهيكل و زجاج مصفح في المقدمة والجوانب حيث يسهل تركيبه وإزالته بالإضافة إلى درع حماية للرامي مثبت على سطح الآلية، وتم تسليح الآلية بسلاح من عيار (7.62)ملم.



كما كشف ابو الراغب ان المركز قد اعلن ايضا عن إطلاق منظومة الطارق وهي آلية مدولبة تم تصميمها و تطويرها لتحقق السرعة والدقة العالية في استخدام مدفع المورتر (81)ملم والمحمول على آلية مدولبة خفيفة، ويتميز هذا النظام بأنه سهل التنقل بين المواقع كما أن نظام المدفع سهل التوضيع و التحمل من خلال نظام حركة الكهروهيدروليكي للمدفع مما يحقق الثبات والدقة أثناء عملية الرماية، و تحمل الآلية (76) قذيفة مورتر والنظام مهيأ للربط بنظام ضبط رمي حديث بالإضافة للتوجيه اليدوي، و تتميز المنظومة بأنه يمكن تثبيت وتشغيل النظام والبدء بالرمي خلال فترة تجهيز لا تتجاوز دقيقتين.



و يقوم المركز بعرض نسخة جديدة من آلية الوحش التي تقوم بإنتاجها الشركة الأردنية لصناعة الآليات الخفيفة التابعة للمركز حيث تم تصفيح الآلية الى المستوى الثالث حسب مواصفة الناتو للآليات العسكرية كما تم اضافة حماية ضد الألغام الأرضية من نفس المستوى و نظام حماية ضد قذائف الـ ار بي جي 7 و الذي تم تطويره و تصنيعه في المركز، كما تم تجهيز النسخة الجديدة من آلية تويوتا لاند كروزر من طراز 300 لأول مرة بتصفيحها بالمستوى السابع حسب المواصفة الأوروبية.



كما تعرض الشركة الأردنية المتقدمة لتشكيل المعادن نسخه مطوره من ابراج الرماية المصفحة في الآليات تحمل رشاش من نوع جاو و نسخه اخرى تحمل قاذف GMG بالاضافة الى ابراج الأسلحة الخفيفة العاملة لدى عدة عملاء داخل وخارج المملكة.



ويعتبر المركز الاردني للتصميم و التطوير (جودبي) من الرواد في الصناعات الدفاعية والأمنية في المنطقة نظراً لما يتمتع به من سمعة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، والتي تمخضت عن التوسع المدروس لأعمال وأنشطة المركز بحيث أصبح يشكل قاعدة للبحث والتطوير والصناعة المتطورة وتواكب التطورات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية ويؤسس المركز شراكات مع الشركات العالمية الرائدة لنقل الخبرة والمعرفة بما ينعكس إيجاباً في تعزيز الميزة التنافسية وتحقيق الإكتفاء من بعض المعدات والأنظمة وتزويد قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بحلول دفاعية وأمنية تتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها.

















