مشاركة عربية بمؤتمر لتأهيل مسؤولي الأنشطة الطلابية في جامعة آل البيت

الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة آل البيت، ممثلة بدائرة النشاط الرياضي، بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية وجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، اليوم الاثنين، مؤتمرا لتأهيل مسؤولي الأنشطة الطلابية، بمشاركة عربية.



وقال عميد شؤون الطلبة، الدكتور صايل السرحان، في المؤتمرالذي شارك به عدد من قادة الحركة الكشفية من مصر ولبنان والأردن، إن جامعة آل البيت تحرص على إشراك المشرفين والعاملين بالأنشطة الكشفية داخل الجامعة وصقل مهاراتهم بالتدريب والتوجيه، مبيناً أهمية الدور الوطني الذي تقوم به الحركة الكشفية في الأردن؛ بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء.

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