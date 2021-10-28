مشاركون في دورة الإعلام المتقدمة للضباط 9 يزورون بترا

الوكيل الاخباري - زار وفد يمثل المشاركين في دورة الإعلام المتقدمة للضباط /9 والمعقودة في مديرية التوجيه المعنوي للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



واستمع الوفد من مدير عام الوكالة الزميل فايق الحجازين إلى شرح عن دور الوكالة ورسالتها ومهامها الإعلامية.



وخلال اللقاء، أكد الحجازين أهمية الدور الذي تضطلع فيه (بترا) كخط دفاع أول وناقل لرسالة الدولة الأردنية حول العالم.

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