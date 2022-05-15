مشاركون في مؤتمر الصحافة تحت الرقابة الرقمية يؤكدون أهمية الوعي وتطوير التشريعات

الوكيل الاخباري - أكد مشاركون في مؤتمر "الصحافة تحت الرقابة الرقمية"، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الأحد، في عمان، أهمية ثقافة الوعي بالتعامل مع الصحافة الرقمية، وضرورة تطوير التشريعات بما يخدم صون الخصوصيات والمحافظة على الحريات وتقصي مصداقية الخبر.



وفي الجلسة الافتتاحية التي شارك بها وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، قالت ممثلة "اليونسكو" في الأردن، مين جيونغ كيم، إن اليوم العالمي لحرية الصحافة يعتبر تذكيراً بضرورة احترام حرية الصحافة، ويوم تفكير للإعلاميين في قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.

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