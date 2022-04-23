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السبت، 23-04-2022 09:32 م

مشاركون في ورشة العمل الاقتصادية يناقشون توصيات ومبادرات الصحة و المياه

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 الوكيل الاخباري - ناقش المشاركون في قطاعي الرعاية الصحية والمياه، اليوم السبت، التوصيات والمبادرات التي عكفوا على إعدادها في الأسابيع الماضية، في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي.

حيث تم البحث في جلستين متزامنتين، التوصيات النهائية والخاصة بالرعاية الصحية والمياه، التي سيتم تضمينها مع توصيات باقي القطاعات في خارطة الطريق للسنوات العشر المقبلة.

وناقش المشاركون في قطاع الرعاية الصحية الأولويات التي تم اقتراحها ومناقشتها خلال الجلسات السابقة، والموجهة لتطوير وتمكين القطاع، كما تمت مراجعة التوصيات والتأكد من قابليتها للتنفيذ، حيث تم التركيز على تحسين حوكمة القطاع على جميع المستويات لما لها من أثر على تحسين تقديم الخدمات الصحية ونوعيتها، ورفع مستوى مهارات وكفاءة العاملين في القطاع من الكادر الطبي والفنيين وغيرهم، إلى جانب التركيز على الأمور المتعلقة بالرعاية والوقاية، بدلا من التركيز المنصب على العلاج فقط.

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