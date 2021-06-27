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مشاريع إعمار وصيانة لمقامات الصحابة والأنبياء

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الأحد، 27-06-2021 10:05 ص

مشاريع إعمار وصيانة لمقامات الصحابة والأنبياء

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الوكيل الإخباري -  كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، عن إطلاق باكورة مشاريع لإعمار وصيانة العديد من مقامات الصحابة والأنبياء خلال الفترة المقبلة.اضافة اعلان


وقال خلال مداخلة له عبر إحدى الإذاعات المحلية ، إن من ضمن هذه المشاريع صيانة وترميم بعض الأبواب في مقامات المزار الجنوبي في الكرك، ومشروع إعمار مقام سيدنا عبد الرحمن بن عوف في صويلح، وتطوير لعيون موسى عليه السلام في مأدبا، بالإضافة إلى تطوير موقع الشجرة المباركة في الصفاوي بالأرزق.

وأضاف أن هناك العديد من المشاريع المستمرة من قبل اللجنة الملكية لمقامات الأنبياء والصحابة، مشيرا إلى أن مقامات الأنبياء والصحابة والأماكن المقدسة في المملكة تحظى برعاية هاشمية من جلالة الملك عبد الله الثاني.

وتابع قائلا إن زيارة جلالة الملك التفقدية لمقامات الصحابة، تأتي في إطار الدعم والرعاية المستمرة من قبل جلالته لهذه المقامات واللجنة الملكية لرعاية مقامات الأنبياء والصحابة برعاية الأمير هاشم بن الحسين.

وأكد الخلايلة أن وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية مستمرة في أعمال تطوير هذه الأماكن بناء على التوجيهات الملكية، حيث كانت منطقة المزار عبارة عن مكتب يتبع لأوقاف الكرك والآن تم ترقية مكتب أوقاف المزار إلى مديرية أوقاف المزار وهي قريبة من المقامات وتقوم برعايتها وترميمها.

 




 

 


 

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