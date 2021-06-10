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الخميس، 10-06-2021 03:33 م

مشاريع طرق في بادية معان

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الوكيل الاخباري -  قال نائب رئيس مجلس محافظة معان محمود جميل آل خطاب، إنه سيتم تنفيذ مشاريع إنشاء طرق وفتح طرق وخلطات إسفلتية في مناطق بادية محافظة معان، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، وضمن موازنة المحافظة بقيمة تصل إلى مليون دينار خلال العام الحالي 2021.
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واوضح آل خطاب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أنه تم إحالة 3 عطاءات طرق في منطقة المنشية هي طريق غدير الحاج وطريق غرب جبل التحكيم وطريق أبو العلق الغربي، كما سيتم طرح عطاءات لإنشاء طرق وفتح طرق وعمل خلطات إسفلتية في مناطق عديدة ضمن ألوية الحسينية والشوبك وأقضية المريغة وأذرح والجفر وإيل والقصبة.

 




 

 


 

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