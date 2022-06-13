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الإثنين، 13-06-2022 09:44 ص

مشاريع كبرى بـ 3 مليار دولار من الصندوق السعودي الأردني

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عمر الور، إن الصندوق ملتزم بـ 3 مليارات دولار توجه للاستثمار في مشاريع كبرى في الأردن.

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وأوضح الور، أنه تم خلال السنوات القليلة الماضية إنشاء عدة صناديق للاستثمار في مشاريع ريادية على مستوى فردي أو على مستوى صغير أو شركات متوسطة.


وبين أن حجم الالتزام الموجود حاليا بهذه الشركة هو الأكبر بتاريخ المملكة على الإطلاق بـ 3 مليارات دولار وموجه للاستثمار في المشاريع الكبرى التي ستمكن القطاعات الأخرى إن كانت في قطاعات البنية التحتية أو إن كانت في القطاعات الاستراتيجية الأخرى.


وقال إن أي مشروع يتم الاستثمار فيه يجب أن يكون له عائد اقتصادي معقول ومجد، مع العائد التنموي الواضح والطويل.


 




 

 


 

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