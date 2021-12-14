مشاريع كبرى ستعلنها الحكومة العام المقبل

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير أبو صعيليك، نية الحكومة إقامة مشاريع كبرى العام المقبل، منها، مشروع سكة حديد ممتدة من العقبة مروراً بعمّان وصولاً إلى العاصمة العراقية بغداد، ومشروع مستشفى جامعي على طريق المطار بالشراكة مع صندوق الاستثمار السعودي بتكلفة لا تقل عن 150 مليون دينار، ومصنع لتوليد الهيدروجين كطاقة بديلة.



وأضاف، خلال لقاء تشاوري نظمته غرفة تجارة الأردن اليوم الثلاثاء، إن 23 قانوناً موضوعة على جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، تصب في مصلحة عمل القطاع الخاص التجاري.



ودعا أبو صعيليك القطاع التجاري إلى تشكيل أداة ضاغطة، بالتعاون مع مجلس النواب، لتعظيم القيمة المضافة المحلية في المشاريع المنوي إقامتها خلال العام المقبل، بما يحافظ على المستثمر المحلي من خلال الشروط المرجعية لها.



وقال إن "البيئة الاستثمارية في نهاية السنة المقبلة ستكون مختلفة، إذ إن هناك إجراءات جديدة للرقابة والتفتيش والموافقة الممنوحة للمستثمر"، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد لن يلغي أي مكاسب حصل عليها المستثمرون من القانون المعمول به حالياً.



وأكد ضرورة توحيد القطاع الخاص، وإيجاد آلية لوضع الأنظمة والتعليمات وفق إجراءات محددة، تضمن مناقشة المعنيين بتطبيقها وثمن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الاختراق الإيجابي لقانون قيصر، من خلال فتح معبر جابر نصيب، وإيصال الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.



وأشاد بالقطاع التجاري وإسهاماته خلال الجائحة في تقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية والربح.

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