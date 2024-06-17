مشاهد من موقع حريق عجلون

الوكيل الإخباري - وثّقت مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل مشاهد من موقع اندلاع حريق أشجار في عجلون، و الجهود المبذولة لإطفاء النيران.



وبوقت مسبق من اليوم قال محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف إن العمل جار حالياً على إخماد حريق الأشجار الذي نشب في منطقة الصفصافة. مشيرا إلى أن الجهات المعنية كافة، بما في ذلك الدفاع المدني ومديريات الحراج في عجلون، بالإضافة إلى جميع المعنيين في البيئة، يعملون على إخماد الحريق في هذه المنطقة رغم ارتفاع درجات الحرارة ووعورة المنطقة، مشيراً إلى استخدام الطائرات للسيطرة على الحريق بأسرع وقت ممكن.



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ماخوذ من pic.twitter.com/JjpNBmlmbM إندلاع حريق كبير في أحراج مدينة عجلون-شمال غرب الأردن، و الدفاع المدني الأردني يجد صعوبة كبير للوصول إلى جميع مناطق الحرائق المنتشرة في أكثر من نقطة.ماخوذ من @MTVLebanonNews June 17, 2024













