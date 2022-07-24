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الأحد، 24-07-2022 09:28 م

مشاورات أردنية مصرية في إطار عملية التنسيق لتعزيز العلاقات بين البلدين

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الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاحد، نظيره المصري سامح شكري في العاصمة المصرية القاهرة، وفقا لوزارة الخارجية.

وقالت الوزارة، إنّ وزراء المالية، محمد العسعس، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ومدير عام الجمارك، لواء جمارك جلال القضاة، ونظرائهم المصريين، حضروا اللقاء.

ووفقا للوزارة، ستعقد مشاورات أردنية مصرية موسعة في إطار عملية التنسيق المستمر لتعزيز العلاقات بين البلدين.

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