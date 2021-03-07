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الأحد، 07-03-2021 04:59 م

مشتركة القانونية والإدارية النيابية تنتخب الطراونة رئيساً والوخيان مقرراً

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - انتخبت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) بالتزكية النائبين الدكتور علي الطراونة رئيساً وصالح الوخيان مقرراً.
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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته، اليوم الأحد، لهذه الغاية بهدف الشروع في مناقشة مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.

وقال النائب الطراونة إن هذا القانون مهم جداً ويحتاج إلى نقاشات وحوارات موسعة مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً حرص اللجنة على الانفتاح والاستماع إلى جميع الملاحظات والآراء الواردة بهذا الخصوص والتي هي محط اهتمام وتقدير.

من جهتهم، أبدى أعضاء اللجنة المشتركة استعدادهم المطلق للعمل المشترك والتعاون بما يحقق المصلحة العامة.

 بترا

 




 

 


 

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