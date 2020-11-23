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الإثنين، 23-11-2020 10:13 ص

مشروعات للقطاع التعليمي بالبادية الجنوبية بكلفة 421 ألف دينار

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الوكيل الإخباري- قالت مديرة مديرية تربية البادية الجنوبية الدكتورة سمية البرديني إنه تم تنفيذ مشروعات لتوسعة عدد من المدارس بالبادية الجنوبية بكلفة تقريبية تصل إلى 421 ألف دينار.

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وأضافت البرديني اليوم الاثنين، إنه تم الانتهاء من العمل بمشروع إضافة وإنشاء اربع غرف صفية لمدرسة الصدقة الأساسية بكلفة 73 ألف دينار، وإضافة 4 غرف صفية لمدرسة بنات الفرذخ الثانوية بكلفة 97 ألف دينار، مبينة أن كلا المشروعين قيد الاستلام.


وأضافت أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إضافة ثماني غرف صفية لمدرسة ذكور المريغة الأساسية وبكلفة تقريبية بلغت 174 ألف دينار، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء ملعب خماسي لمدرسة ذكور إيل الأساسية بكلفة 77 ألف دينار، وأن المشروع قيد الاستلام.


واوضحت ان تلك المشروعات ستسهم برفع مستوى القطاع التعليمي في تلك المناطق وتطوير البيئات التعليمية بشكل أفضل.


 




 

 


 

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