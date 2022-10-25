مشروعان طلابيان يتأهلان للمرحلة النهائية بمسابقة انجاز الوطنية في الجامعة الهاشمية

الوكيل الإخباري- تأهل مشروعان طلابيان من الجامعة الهاشمية للمرحلة النهائية في مسابقة انجاز الوطنية للريادة على مستوى جامعات وسينظمان إلى حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز.

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والمشروعان هما مشروع بعنوان Labib للطالبتين رغد ناظم وندى علقم، والمشروع الثاني للطالبة تالا حجي عن مشروع كوخ الحِرف بإشراف عمادة شؤون الطلبة في الجامعة/مكتب صندوق الملك عبدالله الثاني للتأهيل.



وتوجه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون للطالبات المتأهلات بالتهنئة والتبريك لجهودهم المتميزة لما حققنه من الفائدة من الدورات التأهيلية والتدريبية التي يعقدها صندوق الملك الثاني للتنمية على مدار العام.



وقد نظمت مؤسسة إنجاز مسابقة وطنية لريادة الأعمال لتقييم المشروعات والشركات الريادية المنبثقة عن برامج إنجاز للريادة، منها برنامج تأسيس الشركة الذي نفذه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في الجامعة خلال الفصل الثاني 2021-2022.



وعُرضا المشروعان الرياديين أمام لجان التحكيم المكونة من أصحاب الخبرة في مجال الريادة وإدارة الأعمال، بهدف تقييم تلك الشركات والمشاريع وانتقال المتميزة منها إلى حاضنة أعمال مؤسّسة إنجاز.



وتشكل حاضنة الأعمال بيئة داعمة ومحفزة على الإبداع وتلبي الاحتياجات الأساسية للرياديين الراغبين في تطوير مشروعاتهم، كما توفر المرشدين أصحاب الخبرة في تأسيس الشركات الريادية وتوفير التدريبات المتخصصة في مجال الريادة، ومجموعة من الخدمات الداعمة مثل الخدمات اللوجستية والاستشارات القانونية والتقنية.

