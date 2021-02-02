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الثلاثاء، 02-02-2021 09:38 ص

للسير القادم من عمان باتجاه الزرقاء

مشروع التردد السريع يرى النور

تع
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس قسم الإشراف البيئي والسلامة العامة لمشروع الباص سريع التردد المرحلة الثالثة، في أمانة عمان الكبرى، المهندس عبد اللطيف الغويري ، أنه سيتم اليوم افتتاح جزء من مشروع الباص التردد السريع " عمان – الزرقاء"  بطول كيلومتر واحد للسير القادم من عمان باتجاه الزرقاء وإعادة السير إلى مسربه الرئيسي والممتدة من جسر ماركا ولغاية جسر البيبسي " المشاه " حيث تم الانتهاء من الأعمال في المنطقة بنسبة 100 %.

وأشار المهندس الغويري في تصريحات صحافية، إلى أن المرحلة الثانية وهي مرحلة تحويلة الرصيفة (ما بعد جسر أبو صياح  ) سيبدأ العمل بها خلال  3 إلى 4 أسابيع، وسيتم بالتعاون مع إدارة الدوريات الخارجية وضع الإرشادات اللازمة للسائقين .

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كما سيتم فتح حركة السير في ( منطقة الصالات) خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد الانتهاء من العمل بها ، وفق الغويري .

 

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