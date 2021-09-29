مشروع حكومي جديد لتخفيف العبء عن محطة تنقية عين غزال

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة البيئة الدكتور أحمد عبيدات اليوم الاربعاء، إن وزارة البيئة تعمل على تنقية الهواء للمواطنين في منطقة ماركا الشمالية بالعاصمة عمان.

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وقال عبيدات بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إنه تم تشكيل لجنة مراجعة دراسات التدقيق البيئي مكونة من عضوين من وزارة البيئة وعضوين من وزارة المياه وعضو من وزارة العمل، لدراسة موضوع محطات التنقية.

واضاف ان محطة تنقية عين غزال تنقسم إلى جانبين منها وحدة صرف صحي ووحدة تفريغ حمولة الصهاريج.

ونوه إلى أن وزارة المياه تعمل على مشروع لتقييم الأثر البيئي لتفريغ حمولات الصهاريج في منطقة الغباوي، وستنتهي من تجهيزة عام 2023، موضحا أن الهدف هو تخفيف التلوث البيئي في منطقة ماركا الشمالية.

وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكوى من مواطنين بضرورة حل مشكلة الروائح الكريهة المنبعثة من محطة تنقية عين غزال في منطقة ماركا الشمالية.

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