الثلاثاء 17-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الهناندة يلتقي عددًا من الرياديين بحاضنة اعمال ستارت والتكنولوجيا

حملة خيرية للأسر المعوزة في الطفيلة

انتخابات اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين 11 حزيران المقبل

إعادة فتح الجزء المغلق من طريق الزرقاء - المفرق

افتتاح معرض للوسائل التعليمية في الطفيلة

الجامعة الهاشمية وهيئة النقل تبحثان الاستمرار في تحسين خدمة نقل الطلبة

مشروع ريادي لجامعة اليرموك يفوز بالمركز الأول في الملتقى الثقافي الدولي

التربية: انتهاء دوام ايام السبت للطلبة قبل بدء الامتحانات والعطلة الصيفية في تموز

إغلاق جزئي لمسرب من طريق الزرقاء - المفرق مؤقتا

ارتفاع معدل التضخم في المملكة 2.62 %

الثلاثاء، 17-05-2022 04:01 م

مشروع ريادي لجامعة اليرموك يفوز بالمركز الأول في الملتقى الثقافي الدولي

5202216171629385380904


الوكيل الاخباري - حصل المشروع الريادي المقدم من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك، الذي حمل عنوان: "استخدام الواقع الافتراضي لتطوير منهاج تعليمي محوسب لما قبل المدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" على المركز الأول كأفضل مشروع ريادي تطبيقي واعد في الملتقى العالمي الثقافي الأكاديمي الدولي (ICAMES’22)، الذي أقيم في إسطنبول أخيرا.

وقالت الجامعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه شارك في المسابقة 20 مشروعاً من 16 دولة من بينها كندا، وايطاليا، ورومانيا، وجورجيا، وبلغاريا، وأذربيجان، ومصر، وتركيا والأردن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

الهناندة يلتقي عددًا من الرياديين بحاضنة اعمال ستارت والتكنولوجيا

5202212154557195656998

حملة خيرية للأسر المعوزة في الطفيلة

5202211223529576796914

انتخابات اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين 11 حزيران المقبل

2SF4dCZ1QmTZxsdCdfHsHsoITLjPIo9JAwp7c4lA

يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غدا

محافظة_إربد

مجلس محافظة إربد ينتخب لجانه المالية والإدارية والفنية

WhatsApp Image 2022-05-17 at 3.29.04 PM

إعادة فتح الجزء المغلق من طريق الزرقاء - المفرق

أخبار متعلقة
52022818933493373920

حوارية في إربد عن كيفية تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة