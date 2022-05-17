مشروع ريادي لجامعة اليرموك يفوز بالمركز الأول في الملتقى الثقافي الدولي

الوكيل الاخباري - حصل المشروع الريادي المقدم من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك، الذي حمل عنوان: "استخدام الواقع الافتراضي لتطوير منهاج تعليمي محوسب لما قبل المدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" على المركز الأول كأفضل مشروع ريادي تطبيقي واعد في الملتقى العالمي الثقافي الأكاديمي الدولي (ICAMES’22)، الذي أقيم في إسطنبول أخيرا.



وقالت الجامعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه شارك في المسابقة 20 مشروعاً من 16 دولة من بينها كندا، وايطاليا، ورومانيا، وجورجيا، وبلغاريا، وأذربيجان، ومصر، وتركيا والأردن.

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