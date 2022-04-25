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الإثنين، 25-04-2022 11:53 ص

مشروع سياحي جديد في البحر الميت بقيمة 4 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية اتفاقية تطوير مشروع استثماري سياحي في منطقة البحر الميت التنموية.

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وبينت مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحيارى، ان المجموعة بصدد تطوير جديدة لإنشاء مشروع استثماري سياحي مزيج ما بين التجربة الأردنية الإماراتية بحجم استثمار مبدئي بقيمة 4 مليون دينار أردني.


وأكدت الحياري أن المناطق التنموية بذلت جهوداً مضنية لإيجاد طرق بديلة وكفيلة في دعم اقتصاد المملكة من خلال إيجاد استراتيجيات جديدة هادفة إلى التركيز على جذب الاستثمارات النوعية وفرص استثمارية ممكنة ومحفزة لمستثمري القطاع الخاص، إضافة الى تحسين وتطوير منظومة الفرص الاستثمارية وبما يلبي توقعات واحتياجات المستثمر الأردني والأجنبي.


وبينت أهمية هذا الاستثمار ومدى إسهامه في تنويع المنتج السياحي في منطقة البحر الميت التنموية حيث سيوفر المشروع خيارات جديدة ومتنوعة لزوار وسياح البحر الميت كما سيوفر هذا المشروع ما يزيد عن 120 فرصة عمل ثابتة خلال مرحلة التشغيل الفعلي لتجسيد دور المناطق التنموية في توزيع مكاسب التنمية وتوطين الاستثمارات في المملكة وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى توفير خدمات سياحية متميزة تسهم في تنويع تجربة السائح والزائر لمنطقة البحر الميت التنموية.

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ويتألف المشروع من مخيم سياحي يشتمل على مطاعم وبرك سباحة عالمية وشاليهات مع خيارات متنوعة كبيرة وصغيرة تتميز بالخصوصية الكاملة وذو ميزة تنافسية عالية تتوفر فيها كافة وسائل الترفيه وفق أفضل الممارسات العالمية مع نادي صحي ورياضي ومناطق مخصصة للشواء وغيرها من الخدمات السياحية والعلاجية والترفيهية للسياح والزوار لمنطقة البحر الميت التنموية.


 




 

 


 

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