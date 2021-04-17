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السبت، 17-04-2021 02:32 م

مشروع لتحديث شبكات مياه فقوع بالكرك بقيمة 823 ألف دولار

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الوكيل الإخباري-وقعت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، السبت، اتفاقية طرح عطاء تأهيل خدمات استشارية لدراسة واقع الحال في مناطق لواء فقوع بتمويل من الوكالة الكورية لتحسين التزويد المائي وتقليل نسبة الفاقد من الشبكات الحالية بقيمة (185,100) ألف دولار عطاء الخدمات الهندسية (دراسات وإشراف) وبقيمة (638,600) ألف دولار عطاء التنفيذ.
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وتأتي هذه الاتفاقية بهدف إعداد الدراسات الخاصة لتصميم وتنفيذ شبكات مياه جديدة في مناطق اللواء.

وأشارت الوزارة /سلطة المياه إلى أن هذا المشروع جاء أيضاً لمواجهة التحديات المائية والنقص في كميات المياه المخصصة لهذه المناطق نتيجة قدم الشبكات الحالية وازدياد الطلب حيث تم تجهيز وثائق العطاء بفترة قياسية.

ويتوقع الانتهاء من أعمال الدراسات والتصاميم بحلول الربع الأخير من العام الحالي والبدء بتنفيذ أعمال تحديث الشبكات خلال بدايات العام القادم حيث سيكون لها انعكاس إيجابي على التزويد المائي لمناطق وقرى لواء فقوع.

ولفتت الوزارة / سلطة المياه إلى أن هذه المناطق تواجه ازديادا في أعداد المستخدمين وتوسع عمراني مما دفع الوزارة إلى الإسراع بالسير قدما لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة أن الحكومة تعمل بكل إمكانياتها لتنفيذ كافة المطالب والاحتياجات بما يحقق المستوى الذي تتطلع إليه قيادتنا الهاشمية في خدمة المواطن.

 




 

 


 

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