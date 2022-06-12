الأحد 12-06-2022
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الأحد، 12-06-2022 03:01 م

مشروع لتدريب وتشغيل الشباب في المجتمعات التي تسعى للتغلب على التهميش

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الوكيل الإخباري - بدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة “مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف” أطلقت مؤسسة روّاد التنمية وهي مؤسسة غير ربحية تعمل مع المجتمعات التي تسعى للتغلب على التهميش من خلال التعليم والبرامج الشبابية التطوعية، ومنصة أريد Ureed.com وهي منصة تمثل سوق الكتروني يهدف إلى ربط أصحاب العمل الحر الموهوبين مع الراغبين بالتوظيف، مشروعا فريدا يهدف الى تدريب 250 شاب وشابة من المجتمعات التي تسعى للتغلب على التهميش على كيفية استخدام منصات الأعمال الحرة وتسويق مهاراتهم المتنوعة لعملاء المنصة وتحقيق دخل شهري لائق متأتي من إتمامهم لمهام معينة كالترجمة والتصميم وإدخال البيانات وغيرها.

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وتأتي فكرة المشروع من النمو المطرد والسريع لاقتصاد العمل الحر (gig economy) عالميا وتوّجه الشركات والمؤسسات على تعيين موظفين غير دائمين وحسب الحاجة.


يذكر أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قد قامت بدعم 5 مشاريع أخرى بالإضافة الى مشروع مؤسسة روّاد التنمية\منصة أريد من خلال منح "منصات الأعمال الحرة" والتي تندرج تحت مظلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وتهدف الى تعزيز وتوفير الوصول إلى فرص الدخل للأفراد في مختلف الأنشطة الاقتصادية التكنولوجية وغير التكنولوجية من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية ومنصات العمل الحر الرقمية.


وتصل قيمة المنحة المقدمة لكل مشروع الى 200 ألف دولار أمريكي لتدريب 250 مستفيد، 50% منهم إناث و15% منهم لاجئين سوريين.


ويشار الى أن مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف" يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، بدأ بعام 2020 ومستمر حتى عام 2025 ويهدف الى تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي.


 




 

 


 

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