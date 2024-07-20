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السبت، 20-07-2024 08:03 م

مشروع لتعزيز دور النساء في إربد بالاقتصاد الأخضر

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الوكيل الإخباري - وقع مركز "إكساب" للتنمية المستدامة ومنظمة "أوكسفام" اليوم السبت، اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع بعنوان "تمكين أخضر للنساء"، والذي يهدف إلى تعزيز دور النساء في الاقتصاد الأخضر في محافظة إربد.

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ويستهدف المشروع النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والنساء القياديات والناشطات في المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يتضمن المشروع مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تشتمل على بناء قدرات النساء حول الإجراءات القانونية لترخيص المشاريع والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، بالإضافة إلى قوانين العمل والضمان الاجتماعي والممارسات الصديقة للبيئة، وتنفيذ جلسات تثقيف الأقران لنشر المعرفة وزيادة الوعي بين النساء في مجالات التشريعات والممارسات البيئية.


كما سيتم تنفيذ حملة لكسب التأييد وإنتاج محتوى رقمي يوضح أهداف المشروع وأهمية دور المرأة في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة.


وقال منسق البرامج في المركز عبد القادر الربيدي، إن المشروع يهدف إلى تطوير المهارات اللازمة لتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة وتطبيق ممارسات الاقتصاد الأخضر في الأنشطة الاقتصادية، حيث يتضمن ذلك استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، كتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل النفايات والانبعاثات الكربونية للحد من آثار التغير المناخي.


وأضاف أن المشروع يسعى إلى تعزيز الوعي والمعرفة بين النساء حول الإجراءات القانونية لترخيص المشاريع الصغيرة والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، بما في ذلك قوانين العمل والضمان الاجتماعي مع تصميم وتنفيذ حملات كسب التأييد للتأثير على التشريعات ذات الصلة بترخيص المشاريع الصغيرة وقوانين العمل والضمان الاجتماعي.


ويأتي مشروع "تمكين أخضر للنساء" ضمن برنامج "صوت المرأة والقيادة في الشرق الأوسط – الأردن"، والذي تنفذه منظمة أوكسفام بدعم من حكومة كندا/ الشؤون الدولية، وكجزء من الجهود المشتركة بين مركز "إكساب" ومنظمة "أوكسفام" لدعم النساء في المجتمع المحلي.

 




 

 


 

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