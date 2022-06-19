مشروع نظام للمستشفيات الخاصة يحد من المبالغة بفواتير علاج غير الأردنيين

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام المستشفيات الخاصَّة لسنة 2022م.



ويأتي تعديل النِّظام لغايات تفعيل الشِّراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل حصول مراجعي الطوارئ على الخدمات الصحيَّة المتخصِّصة والآمنة، وتوفير خدمات الإسعاف الطبِّي لنقل المرضى إلى المستشفيات الخاصَّة من كوادر الدِّفاع المدني.



كما يهدف النِّظام إلى الحدِّ من المبالغة في فواتير العلاج لغير الأردنيين من خلال إيجاد نصّ لوضع تسعيرة خاصَّة للمرضى من هذه الفئة، ولسدِّ النقص في الكوادر المتخصِّصة، ولتطوير واقع الخدمات الصحيَّة المقدَّمة للمرضى بمن فيهم مرضى السِّياحة العلاجيَّة لتواكب الجودة والمعايير الدَّوليَّة المعمول بها.

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