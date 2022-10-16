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الأحد، 16-10-2022 05:21 م

مشروع نظام يمنح تصاريح تدريب سواقة لمتقاعدين عسكريين

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص مراكز تدريب السّواقة لسنة 2022م.

وبموجب التَّعديلات، سيتمُّ منح المتقاعدين العسكريين الحاصلين على دورات مدرِّبي السّواقة من المعاهد العسكريَّة، وغير الحاصلين على تصاريح تدريب أثناء خدمتهم، تصاريح تدريب بعد إخضاعهم لفحص تقييمي من المعهد المروري الأردني.

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