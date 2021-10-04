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الإثنين، 04-10-2021 10:07 م

مشغلو الاتصالات: انقطاع فيس بوك وتطبيقاته عطل فني عالمي

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الوكيل الاخباري - أكدت شركات الاتصالات الثلاث العاملة في السوق المحلي (زين، أورنج وأمنية) ان العطل الذي ضرب موقع فيس بوك والتطبيقات التابعة (الواتس آب والانستغرام) خارج عن ارادتها مشيرة إلى أن صعوبة الوصول إلى الموقع وتطبيقاته يعود إلى خلل فني مفاجىء. 

وقالت الشركات في بيان  صحفي ان صعوبة الوصول الى الموقع وتطبيقاته هي مشكلة عالمية ولا تخص الأردن على وجه التحديد، مشيرة إلى ان العطل الحاصل امر طبيعي قد تتعرض له التطبيقات والمواقع على اختلافها.

وبينت شركة فيس بوك في تصريح لها على تويتر الى انها تعمل على إصلاح هذا العطل بالسرعة الممكنة.

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