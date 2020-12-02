مصادر: المبيضين يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للداخلية

الوكيل الإخباري - خاص أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن وزير الداخلية الجديد سمير المبيضين أدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني.

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جاء ذلك بعد صدور الارادة الملكية السامية بتعيينه وزيرا للداخلية خلفا للوزير المستقيل توفيق الحلالمة.



وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة، وزير الداخلية من منصبه اعتباراً من تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر.



كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تكليف بسام التلهوني، وزير العدل بإدارة وزارة الداخلية اعتباراً من تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر.



