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الإثنين، 29-03-2021 05:14 م

مصادر ترجح الاعلان عن الإجراءات التخفيفية يوم الأربعاء القادم

الخصاونة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجحت مصادر مطلعة ان يعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن حزمة الإجراءات التخفيفية يوم الأربعاء القادم .
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 بدوره اكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التخفيفية المعلن عنها سابقاً  الإسبوع الحالي خلال مؤتمر صحفي رسمي  .

 وكان دودين اكد في تصريحات سابقة إن الحكومة ستعلن عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف للتخفيف عن جيب المواطن بالدرجة الأولى الأسبوع الحالي .

وأوضح أنّ هذه الإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المالية التي يعاني منها المواطنون نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

 




 

 


 

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