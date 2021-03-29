مصادر ترجح الاعلان عن الإجراءات التخفيفية يوم الأربعاء القادم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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رجحت مصادر مطلعة ان يعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن حزمة الإجراءات التخفيفية يوم الأربعاء القادم .بدوره اكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التخفيفية المعلن عنها سابقاً الإسبوع الحالي خلال مؤتمر صحفي رسمي .وكان دودين اكد في تصريحات سابقة إن الحكومة ستعلن عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف للتخفيف عن جيب المواطن بالدرجة الأولى الأسبوع الحالي .وأوضح أنّ هذه الإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المالية التي يعاني منها المواطنون نتيجة تداعيات جائحة كورونا.