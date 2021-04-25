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الأحد، 25-04-2021 11:13 م

مصادر تكشف كواليس لقاء الخصاونة : لا الغاء لحظر الجمعة وهكذا ستكون مواعيد الحظر الجزئي

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مصادر نيابية إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اكتفى بالقول خلال الاجتماع مع النواب، إن "الحكومة ستخفف الاجراءات بشكل بسيط جدا".
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وأضاف الخصاونة، "لا نريد شعبويات على حساب صحة المواطن، ونحن نعلم أن الاجراءات مؤلمة".
 
 واشارت المصادر بأن الخصاونة اكد ان الفتح الشامل للقطاعات سيكون في الأول من شهر تموز المقبل وان الفتح التدريجي سيكون اعتبارا من منتصف أيار.

 واكدت المصادر ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ابلغ النواب ان حظر الجمعة سيستمر .

ورجحت المصادر انه سيتم تعديل الحظر الجزئي بحيث ستمتد ساعات الحظر الى التاسعة مساء للمنشأت والعاشرة للافراد.

 




 

 


 

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